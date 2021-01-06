لوس انجيليس 5 يناير 2021 (شينخوا) مع اكتظاظ المستشفيات المحلية بمرضى كوفيد-19، أصدرت وكالة خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة لوس انجيليس، توجيهات تقول إن سيارات الإسعاف لا ينبغي أن تنقل المرضى إلى المستشفيات إذا لم يكن لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة، وفقا لقناة ((سي بي أس – CBS)) الإخبارية الأمريكية، يوم الثلاثاء.
وجاء في مذكرة موقعة من ماريان غوش هيل، المديرة الطبية للوكالة، وصدرت يوم الإثنين، أن المرضى الذين من المحتمل أن يخضعوا لمثل هذه التوجيهات هم أولئك الذين توقفت ضربات قلوبهم وتنفسهم، ولا يتمكن المسعفون من إنعاشهم.
وبسبب التأثير الشديد لوباء كوفيد-19 على خدمات الطوارئ الطبية والمستشفيات المستقبلة للطوارئ (9-1-1)، ينبغي عدم نقل المرضى البالغين الذين يعانون من نوع حاد من توقف القلب، خارج المستشفى، وإذا لم تتحقق عودة الدورة الدموية تلقائيا في موقع علاجهم، وفقا للمذكرة المنشورة على الإنترنت.
وقالت المذكرة إنه يجب معالجة المريض في مكان الحادث أولا وأن يكون لديه نبض أثناء الإنعاش قبل نقله أو نقلها، إلى المستشفى. وهذا يعني أنه إذا لم يستعد المريض نبضه أو أُعلن عن وفاته، فلا ينبغي للعاملين في خدمات الطوارئ الطبية نقله إلى مستشفى.
وأظهرت وثيقة أخرى نُشرت على الإنترنت أن هيئة الرعاية الصحية المحلية أصدرت توجيها يوم الإثنين يطالب طواقم الإسعاف، بإعطاء كمية أقل من الأكسجين لأن الإمدادات توترت بسبب الوباء.
ونقلت شبكة ((سي بي أس)) عن غوش هيل قولها إن هذه المذكرات لا تعني أن أطقم خدمات الطوارئ الطبية لن تستمر في بذل كل ما في وسعها لإنقاذ حياة المرضى في مكان الحادث وفي المستشفى.
وقالت غوش هيل “نحن لا نتخلى عن الإنعاش”، و”ما نطلبه – وهو مختلف قليلا عن ذي قبل- التأكيد على حقيقة أن نقل مثل هؤلاء المرضى، يؤدي إلى نتائج سيئة جدا. لقد علمنا ذلك فعلا، ولا نريد التأثير على مستشفياتنا”.