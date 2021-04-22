يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفد المملكة رفيع المستوى في «قمة القادة حول المناخ»، وذلك استجابة للدعوة المقدمة من رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن.
وتنطلق القمة افتراضياً اليوم (الخميس) بحضور 40 من قادة دول العالم، وتستمر على مدى يومين امتداداً للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.
وتأتي مشاركة خادم الحرمين تأكيدًا لدور المملكة الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي، وامتداداً لجهودها في هذا المجال، وعلى رأسها ما أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخراً في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.