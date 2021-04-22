ثقافة وفنون > قمة القادة حول المناخ والملك سلمان يترأس وفد السعودية
22/04/2021   9:39 ص

قمة القادة حول المناخ والملك سلمان يترأس وفد السعودية

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يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفد المملكة رفيع المستوى في «قمة القادة حول ‏المناخ»، وذلك استجابة للدعوة المقدمة من رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن. ‏

وتنطلق القمة افتراضياً اليوم (الخميس) بحضور 40 من قادة دول العالم، وتستمر على مدى يومين امتداداً ‏للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره‎.

وتأتي مشاركة خادم الحرمين تأكيدًا لدور المملكة الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة ‏التغير المناخي، وامتداداً لجهودها في هذا المجال، وعلى رأسها ما أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ‏مؤخراً في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر‎.‎

قمة القادة حول المناخ والملك سلمان يترأس وفد السعودية

ثقافة وفنون
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