أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن تنظيم إعانة البحث عن عمل الجديد الذي اعتمده اعتمد مجلس الوزراء سيساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل.
وقال الراجحي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-؛ حيث اعتمد مجلس الوزراء التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل؛ والذي سيساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين والباحثات عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل”.
وبين صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن التنظيم الجديد يهدف إلى دعم الباحثين عن عمل وتحفيزهم لدخول سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب المقدمة لهم، وتعظيم استفادتهم من الخدمات، كما يساند التنظيم الجديد المستفيدين منه في رحلتهم للبحث عن عمل ويعزز جاهزيتهم وتمكينهم من فرص العمل.
وأشار إلى أن تنظيم إعانة البحث عن عمل سيسهم في تقليل اعتماد المستفيدين على الأشخاص غير النظاميين لتحديث بياناتهم إلكترونيًا أو الاطلاع على سرية بياناتهم، كما يُمكن للفئات غير المستفيدة من الدعم المالي للتنظيم الاستفادة من خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق.
وقرار مجلس الوزراءهذا ، يحل هذا التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ ، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ .
وسيستمر الصندوق في صرف الإعانة المالية للمستفيدين الحاليين من برنامجَي إعانة البحث عن عمل والمخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، حتى انتهاء المدة المحددة، وفق سياسات البرنامجين.