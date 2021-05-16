وقالت رئيسة قسم الاستكشاف في “سبايس اكس” غوين شوتويل إن “جمع قدرات النطاق العريض وفترة الانتظار القصيرة لدى ستارلينك مع موارد غوغل سيقدم للمنظمات في العالم أجمع الاتصال الآمن والسريع الذي يتوخونه” وأضافت “نحن فخورون بالعمل مع غوغل لتقديم هذا النفاذ إلى الشركات ومنظمات القطاع العام ومجموعات أخرى في العالم”.

وأشار أورس هولزله نائب رئيس “غوغل كلاود” لشؤون البنى التحتية إلى أن الشراكة ستضمن للمنظمات التي تستخدم الشبكة “نفاذا سلسا وآمنا وسريعا إلى التطبيقات والخدمات التي يحتاجون إليها للإبقاء على حسن عمل فرقهم”.

وتعتزم “سبايس اكس” و”غوغل” إتاحة هذا العرض الجديد في النصف الثاني من العام 2021 وتنتظر الشركة التابعة لإيلون ماسك الحصول على ترخيص من السلطات لخدمتها للإنترنت السريع المخصصة للشركات والأفراد بواسطة شبكتها “ستارلينك” المؤلفة من أكثر من 1500 قمر اصطناعي.