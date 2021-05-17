واصل الدكتورة إيمان المطيري التي صدر أمر ملكي بتعيينها نائبًا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة مهام الإشراف على تنفيذ الإصلاحات الجوهرية الموسعة في البيئة التجارية والاستثمارية للارتقاء بها لتكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم.
هذه الرحلة التي أسست الدكتورة المطيري النموذج التشغيلي لها منذ إعلان رؤية المملكة 2030 وتكللت يإنشاء لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير” (أحد مبادرات التحول الوطني 2020) لتصبح فيما بعد المركز الوطني للتنافسية “تيسير” بشراكة 50 جهة حكومية تجتمع أسبوعيًا لتنفيذ الإصلاحات وفق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، مثل: مجموعة البنك الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي وغيرها.
واصل الدكتورة إيمان المطيري التي صدر أمر ملكي بتعيينها نائبًا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة مهام الإشراف على تنفيذ الإصلاحات الجوهرية الموسعة في البيئة التجارية والاستثمارية للارتقاء بها لتكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم.
هذه الرحلة التي أسست الدكتورة المطيري النموذج التشغيلي لها منذ إعلان رؤية المملكة 2030 وتكللت يإنشاء لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير” (أحد مبادرات التحول الوطني 2020) لتصبح فيما بعد المركز الوطني للتنافسية “تيسير” بشراكة 50 جهة حكومية تجتمع أسبوعيًا لتنفيذ الإصلاحات وفق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، مثل: مجموعة البنك الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي وغيرها.