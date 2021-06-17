أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” الدكتور سالم بن محمد المالك، أن الحضارة الإسلامية هي حضارة العلم في مداه الأشمل فقها وآدابا وطبيعة، وتدعو إلى إعمال العقل في كون الله الفسيح، دون غلو ولا تطرف.
وقال الدكتور المالك في كلمته خلال افتتاح المنتدى الافتراضي حول “التعاليم الماتردية والحاضر”، الذي عقده مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية بأوزبكستان اليوم، أن فكر الإمام أبو منصور الماتريدي فكر تجديدي في المقام الأول، حيث رفض البدع والخرافات، وزاوج بين النقل والعقل، مبرزا تكريم الخالق للإنسان بنعمة العلم.
وأشار إلى أن جهود الإيسيسكو تلتقي مع جهود مركز الإمام الماتريدي، من أجل تعزيز التوجهات المعرفية والعلمية، التي يظل عالمنا الإسلامي في أمس الحاجة إلى ثمراتها ونتائجها النافعة، مبرزا مبادرات المنظمة في ترسيخ التعايش والسلام، والتعريف بدور التكنولوجيا في ترسيخ دعائم العيش بين أبناء البشرية في سلام دون حواجز أو تفرقة