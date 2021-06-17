علوم واختراعات > الصين تطلق مركبة فضاء مأهولة لاستكمال إنشاء محطتها الفضائية
17/06/2021   10:48 ص

الصين تطلق مركبة فضاء مأهولة لاستكمال إنشاء محطتها الفضائية

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بكين – د ب ا

أطلقت الصين مركبة الفضاء المأهولة “شنتشو 12” اليوم الخميس من مركز جيوتشيوان الفضائي في شمال غربي البلاد، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الطاقم سيظل في المدار لمدة ثلاثة أشهر من أجل العمل على استكمال إنشاء محطة الفضاء الصينية.

وتحمل المركبة ثلاثة رواد فضاء إلى الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية الجديدة وذلك للمرة الأولى، ومن المقرر أن يتم تنفيذ برنامج الرحلة في جدول زمني ضيق، وتنطلق رحلة إعادة التموين التالية في سبتمبر، وتم إرسال أخر رحلة شحن بها مواد ووقود في أواخر شهر مايو الماضي.

الصين تطلق مركبة فضاء مأهولة لاستكمال إنشاء محطتها الفضائية

علوم واختراعات
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