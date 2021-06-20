علوم واختراعات > الصين تطلق مركبة فضاء مأهولة لاستكمال إنشاء محطتها الفضائية
20/06/2021   9:20 ص

الصين تطلق مركبة فضاء مأهولة لاستكمال إنشاء محطتها الفضائية

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن الطاقم سيظل في المدار لمدة ثلاثة أشهر من أجل العمل على استكمال إنشاء محطة الفضاء الصينية.

وتحمل المركبة ثلاثة رواد فضاء إلى الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية الجديدة وذلك للمرة الأولى.

الصين تطلق مركبة فضاء مأهولة لاستكمال إنشاء محطتها الفضائية

علوم واختراعات
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