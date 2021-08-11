أطلق البنك المركزي السعودي برنامج دعم الأبحاث في المالية الإسلامية؛ إسهاما منه في دعم الباحثين داخل المملكة وخارجها، والنهوض بالبحث العلمي، والاستفادة من مخرجاته.
ويعزز البرنامج الدور الريادي للمملكة في قطاع المالية الإسلامية عالميًا، والحرص المتواصل من البنك على تكامل المنظومة البحثية؛ إدراكاً منه لمسؤوليته المجتمعية ودوره المحوري في هذا المجال، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعزِّز المكانة المعرفية للمملكة، ومن جانب آخر سيقدم الفرصة للباحثين لتطوير الحلول والإسهامات العلمية للرقي بالتطور النوعي للمالية الإسلامية.
ويغطي البرنامج عددًا من المحاور البحثية ومنها: قطاعات المالية الإسلامية، وتطبيقات التقنية المالية “الفنتك” في صناعة المالية الإسلامية، والتشريعات والمعايير والحوكمة الشرعية، والقطاع الوقفي، والأسواق المالية والصناديق الاستثمارية، إلى جانب موضوعات أخرى ذات علاقة بقطاع المالية الإسلامية.
وأوضح البنك المركزي أن البرنامج يستهدف شريحتين من الباحثين من المملكة وخارجها، وهما: شريحة المبتدئين الذين يقومون بإعداد رسائل التخرج في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك بهدف دعمهم لاستكمال أبحاثهم وتحسين جودتها، ويستطيع الباحثون من هذه الشريحة التقدم بصفة فردية فقط، أما الأخرى فهي شريحة الباحثين المتمرسين الذين لهم تجربة بحثية في المالية الإسلامية، وسبق لهم النشر في مجلات عالمية، ويستطيع الباحثون التقدم للبرنامج مع إمكانية تشكيل فريق بحثي مع باحث من داخل البنك المركزي، علماً أنه سيُقدّم مبلغ عشرين ألف ريال (20,000) لكل بحث مختار في الشريحة الأولى، وأربعين ألف ريال (40,000) لكل بحث مختار في الشريحة الثانية، فيما ستُقدّم جائزة مقدارها مئة ألف ريال (100,000) تُوزع على أصحاب أفضل ورقتين بحثيّتين، بحيث ستحصل كل ورقة بحثية فائزة على مبلغ مقداره خمسون ألف ريال (50,000).
ودعا البنك المركزي السعودي الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات عن البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.sama.gov.sa/ar-a/Pages/Islamic_Finance_Research_Support_Program.aspx.
- استثناء الأطفال من شرط “التحصين” لدخول الفعاليات غير المغلقة
- البنك المركزي السعودي يطلق برنامج دعم الأبحاث في المالية الإسلامية
- شاطئ “يام بيتش” بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ترفيه واسترخاء جميل
- جناح مميز للسعودية في معرض “إكسبو 2020 دبي
- أمريكا تتصدر ترتيب الميداليات في اليوم الأخير لأولمبياد طوكيو
- السعودية ومصر تحقق في منافسات طوكيو “2020” الأولمبياد
- السعودية تبدأ تلقي طلبات العمرة من الخارج اعتبارا من الغد
- وزير الخارجية المصري يعرب عن تقدير بلاده للدعم الصيني لتصنيع لقاح كورونا
- السعودية ترفع أسعار بيع الخام خلال سبتمبر لآسيا
- البنك الدولي: 70 بالمئة من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة