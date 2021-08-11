ثقافة وفنون > استثناء الأطفال من شرط “التحصين” لدخول الفعاليات غير المغلقة
11/08/2021   9:59 ص

استثناء الأطفال من شرط “التحصين” لدخول الفعاليات غير المغلقة

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أصدرت الهيئة العامة للترفيه التعليمات والاشتراطات الخاصة بدخول الأطفال إلى الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الصحة العامة “وقاية”، وضمن إطار دور الهيئة في تنظيم الفعاليات الترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستثنت الهيئة الأطفال دون سن 12 عامًا من شرط التحصين أو التعافي، والسماح لهم بدخول الفعاليات الترفيهية المقامة في أماكن مفتوحة، بشرط أن يكونوا برفقة أشخاص محصنين، وخلوّهم من الأعراض المشابهة للإنفلونزا “سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق”، وأن تكون حالتهم في تطبيق “توكلنا”: “غير مصاب” و”غير مخالط”.

وأشارت إلى أن منع الأطفال من الدخول إلى الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المغلقة سيستمر وسيقتصر دخولها على المحصنين بجرعة أو جرعتين أو محصن متعافٍ.

 

استثناء الأطفال من شرط “التحصين” لدخول الفعاليات غير المغلقة

ثقافة وفنون
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