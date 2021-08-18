رويترز- سان فرانسسكو
اضافت شركة تويتر خيارا للمستخدمين لإبلاغ الشركة بالمعلومات الخاطئة، لكنها أوضحت أن القدرة الموسعة على الإبلاغ عن التغريدات لن تؤدي بالضرورة إلى مزيد من التحقق من الحقائق أو وسم المنشورات الإشكالية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.
وستتيح النسخة التجريبية، التي ستكون متاحة في عدد قليل من الأسواق، للمستخدمين إخطار الشركة بشأن المعلومات الخاطئة المزعومة بنفس الطريقة التي يمكنهم بها تنبيه تويتر إلى البريد العشوائي أو إساءة الاستخدام.
لكن شركة التواصل الاجتماعي، التي ليس لديها عملية قوية للتحقق من الحقائق، لن تراجع شرعية كل تغريدة محددة أو تستجيب للمستخدمين بتحديثات كما هو الحال مع الأنواع الأخرى من البلاغات.
وبدلا من ذلك، ستستخدم تويتر التقارير كوسيلة لدراسة المعلومات المضللة على المنصة وتحديد الاتجاهات أو مجالات المشاكل التي يجب التركيز عليها، وفقا لمتحدثة باسم الشركة.
ولا يتحقق تويتر إلا من صحة التغريدات في فئات محددة، مثل الانتخابات وكوفيد- 19، ولكن يمكن للمستخدمين تنبيه الشركة إلى أي معلومات خاطئة.
وقد يضيف تويتر المزيد من الفئات إلى عملية التحقق من صحة المنشورات استنادا إلى نتائج النسخة التجريبية، الذي سيتم إجراؤه في الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية