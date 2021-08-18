بيروت 17 أغسطس 2021 (شينخوا) رحب سفير الصين في لبنان تشيان مين جيان اليوم (الثلاثاء) بمشاركة لبنان في معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات 2021 الذي سيعقد في بكين بين 2 و 7 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت بدعوة من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني لإطلاق مبادرة تهدف إلى دعم الشركات اللبنانية من خلال منحها مشاركة مجانية في المعرض.
وانعقد المؤتمر الصحفي بحضور وزيري الصناعة والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ونائب مدير عام مركز الصين الدولي للعلاقات الاقتصادية والتقنية تسانغ يي ممثلا عن منظمي المعرض الصيني الدولي لتجارة الخدمات.
وقال السفير إن مشاركة الشركات اللبنانية ستتيح لها فرصة تقديم نفسها في السوق الصينية وتعزيز نمو تجارة الخدمات بين الجانبين.
وأشار إلى أن معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات سيغطي مختلف المجالات لتجارة الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات والتمويل والتأمين والسياحة الثقافية والتعليم والرياضة والرعاية الطبية والنقل اللوجستي والبناء وغيرها.
وأكد السفير على تشجيع الشركات الصينية على تعزيز التنسيق مع نظيراتها اللبنانية ودفع التعاون العملي بينهما.
ورأى أن لبنان يتمتع بقطاع خدمات متطور، ويتحلى بمزايا إقليمية وخصائص مميزة ويملك أساسا جيدا للتعاون مع الصين.
بدوره قال نائب مدير عام مركز الصين الدولي للعلاقات الاقتصادية والتقنية تسانغ يي إن معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات شهد إنجازات كبيرة إذ بلغ حجم الحجوزات فيه منذ انطلاقته عام 2012 نحو 640 ألف متر مربع، ونظم 1102 مؤتمر واستقبل أكثر من 1.4 مليون زائر وما يزيد على 10 آلاف عارض من 188 بلدا.
وأشار إلى أنه سيتم هذه السنة تنظيم المعرض على مساحة تبلغ 130 ألف متر مربع، وسيستضيف 200 مؤتمر واجتماع.
وأضاف أن المعرض سيحتضن 6 أنواع من النشاطات أبرزها التجارة الدولية في الخدمات، إضافة إلى المؤتمرات والاجتماعات، والمعارض والأجنحة والاجتماعات التجارية الترويجية ونشاط مخصص للإعلان عن الإنجازات بالإضافة إلى الفعاليات الجانبية.
وقال إن المميز هذا العام هو استضافة المشاركين من شركات وزوار من خلال منصة رقمية لتسهيل المشاركة عن بعد عبر الإنترنت.
ورحب بمشاركة المؤسسات والشركات اللبنانية للتفاعل مع العارضين والزوار وكل الأحداث التي يستضيفها المعرض.
من جانبه شكر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله ، الصين قيادة وشعبا لدعمها المستمر للبنان وصداقتها التاريخية.
ودعا “المستثمرين الصينيين والمصانع الصينية إلى فتح مصانع في لبنان والاستثمار في القطاعات المختلفة”، متمنيا أن “يتم المضي قدما في مشاريع تعود بالفائدة على لبنان وعلى الشركات الصينية والمصانع اللبنانية”.
وأعرب عن ثقته بأن “المنتج اللبناني سيجد كل النجاح في الصين، حيث يتم تقدير المنتجات التي تتمتع بالنوعية والقيمة”.
أما وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، أشار إلى أن قيمة الاستيراد من الصين في العام 2019 كانت بحدود 1.6 مليار دولار بينما كانت الصادرات اللبنانية عند مستوى 12 مليون دولار، أما عام 2020 فسجل الاستيراد 750 مليون دولار ووصل التصدير إلى 16 مليون دولار.
ودعا إلى رفع قيمة صادرات لبنان إلى الصين، مشيرا إلى أن مشاركة الشركات اللبنانية في معرض الصين الدولي تمنحها الفرصة لعرض منتجاتها، وبالتالي زيادة فرص التصدير إلى الصين.
وطالب من الشركات العالمية الصينية أن تأتي إلى لبنان للاستفادة من مشاريع الخصخصة التي ستنطلق مستقبلا.
من جهته ذكر رئيس “تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني” علي العبد الله أن معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات الذي تنظمه حكومة بلدية بكين بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية سيمكن الشركات من مختلف دول العالم من المشاركة عن بعد عبر الانترنت لعرض المنتجات والخدمات والحلول.
وأعلن عن مبادرة لدعم الشركات اللبنانية بتوفير المشاركة المجانية عبر جناح افتراضي لعرض الخدمات والمنتجات في المعرض مما يشكل فرصة فريدة من نوعها بالنسبة لمجتمع الأعمال اللبناني، خصوصا وأن المعرض يغطي 12 ميدانا وقطاعا اقتصاديا.
ولفت إلى أن المعرض يلقى رعاية واهتمام المؤسسات والمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالإضافة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومركز التجارة الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية.
يذكر أن معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في دورته للعام 2021 ينعقد تحت عنوان “الاقتصاد الرقمي يفتح المستقبل .. الخدمات تعزز التنمية”.