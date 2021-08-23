يكرم «مسرح بلا إنتاج الدولي» في دورته الحادية عشرة التي تنطلق الليلة في الإسكندرية والتي تحمل اسم الفنان أشرف زكي، المسرحي السعودي القدير ابراهيم العسيري، وذلك لجهوده الكبيرة في دعم الحركة المسرحية في المملكة العربية السعودية وعربيا ودوليا حيث إنه المنسق العام للدول العربية في الهيئة الدولية للمسرح ITI وأيضا مدير مكتبها بالسعودية، وسبق أن شارك العسيري في الدورة التاسعة كعضو لجنة تحكيم وأيضا شارك في لجان تحكيم في مهرجانات عربية كثيرة وايضا تم تكريمه في كثير من المهرجانات بالمغرب وتونس والسعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية.
والعسيري كان مديرا لمهرجان أبها المسرحي لأربع دورات متتالية، وأيضا مديرا أول لمهرجان مونودراما بالسعودية الذي أقيم بالطائف، ومنسقا لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون.
ويعد العسيري من أكثر المسرحيين السعوديين مشاركة في المهرجانات الدولية والعربية، ويطلق عليه أغلب المسرحيين سندباد المسرح السعودي لمشاركته في تقديم ما يزيد عن 80 عرض مسرحي في حوالي 40 مدينة سعودية وعربية ودولية.
ومن ناحية اخرى عبر الفنان ابراهيم الفرن رئيس مهرجان مسرح بلا انتاج الدولي للمسرح في الإسكندرية ابراهيم الفرن عن سعادته بتكريم المسرحي السعودي ابراهيم العسيري، وقال ان تكريمه جاء لمكانته المسرحية عربيا ودوليا خصوصا انه من الداعمين الأساسيين للمهرجان وكان له حضور لافت للنظر في دورات المهرجان السابقة.
نقلا عن صحيفةالانباء الكويتية