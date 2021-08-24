حتى منتصف القرن العشرين، فقدت العديد من النساء جنسيتهن السويسرية على إثر تزوجهن من أجانب. وكان لذلك في بعض الأحيان عواقب وخيمة عليهن.
هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس 2021 – 11:00 يوليو,
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ومع ذلك، الحرمان من الجنسية لم يكن منصوصا عليه إلا في القانون العرفي. فلا الدستور الفدرالي لعام 1848 و1874 ولا القانون المدني ينص على ذلك. من ناحية أخرى، ومنذ عام 1808، كان هناك اتفاق بين الكانتونات، يصبح بموجبه الموطن الاصلي للمرأة مكان إقامة الرجل الذي تتزوجه. ولأسباب اجتماعية وقانونية، تفقد المرأة المتزوجة الجنسية التي ورثتها عن والدها، أو في حالات استثنائية معينة، عن والدتها. من المسلم به أن هذا هو الحال أيضًا في حالة الزواج بين امرأة سويسرية وأجنبي، كما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية. من ناحية أخرى، تحصل المرأة عن طريق الزواج على الحق في جنسية زوجها، مما يجعل من الممكن تجنب قضية ازدواج الجنسية التي لا تزال مثيرة للجدل والحفاظ على وحدة المواطنة داخل الأسرة، وبالتالي تسهيل التعامل مع الاسرة على المستوى الإداري والتنفيذي وفقا لقانون الأجانب.