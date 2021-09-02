المدينة المنورة 25 محرم 1443 هـ الموافق 02 سبتمبر 2021 م واس
عقدت مؤسسة جائزة المدينة المنورة، أمس لقاءً تعريفياً بعنوان “قصّة تميُّز” بهدف نقل تجربة الجهتين الفائزتين بالذهبية في جائزة الأداء الحكومي المتميّز في دورتها الماضية 2020م، وذلك في مسرح إدارة التعليم بالمدينة المنورة.
وأكد الأمين العام لمؤسسة الجائزة المهندس محمد إبراهيم عباس على أهمية نقل المعرفة بين الجهات المستهدفة بالجائزة وما له من أثر في تشارك الخبرات وتجاوز الصعوبات وتلافي تكرار الأخطاء، مبيناً أن اللقاء يأتي انطلاقاً من أهمية نقل المعرفة ونشر أفضل الممارسات التي طُبقت بجائزة الأداء الحكومي لرفع مستوى التميُّز وتعزيز التنمية المستدامة في القطاعات المستهدفة، وذلك من خلال إشراك أصحاب المصلحة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال ذاته.
وتخلل اللقاء عرض مرئي عن مؤسسة جائزة المدينة المنورة ونشأتها وأهدافها ومسيرتها والجوائز التي تقدمها وآلية التقييم المؤسسي لجائزة الأداء الحكومي المتميّز والمراحل التي يتم بها والمعايير التي يعتمد عليها، كما استعرضت إدارة تعليم المدينة المنورة تجربتها في الحصول على الجائزة الذهبية في مجال “إدارة العمل عن بُعد”، تلاها عرض مديرية شرطة منطقة المدينة المنورة عن تجربتها في الحصول على الجائزة الذهبية في مجال “إدارة الأزمات والمخاطر” في دورة جائزة الأداء الحكومي المتميّز لعام 2020م.
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