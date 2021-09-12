وجه البروفيسور عبد الله العمري خبير الزلازل العالمي السعودي عبد الله العمري رسالة الي الطلاب والباحثين واساتذة الجامعات رسالة اوضح فيها وضع خبرته ومؤلفاته وابحاثه مجانا على الشبكة العنكبوتية حيث قال :
منذ ماينوف عن ٣٠ عاماً بدأت تدريس مقرر “الجيوفيزياء التطبيقية” ولمست من خلالها حاجة الطلاب الماسة والملحة إلى أي مرجع مؤلف باللغة العربية، وعلى ضوء ذلك قمت بتجميع وتحديث وترجمة مذكراتي الدراسية واخرجتها في هذا الكتاب الذي بين ايديكم ( الجيوفيزياء التطبيقية) .
يحتوي الكتاب على تسعة فصول شاملة جميع فروع الجيوفيزياء من ٨٠٠ صفحة مبنية على الشرح والتحليل والإشتقاق ويختتم كل فصل بأسئلة واجوبة محلولة .
لقد بذلت مافي وسعي جهداً في تأليف هذا الكتاب مستعيناً بالله ثم بالمصادر المتنوعة فإن كنت قد اصبت بلوغ القصد ووفقت الى الصواب في عرض هذا الكتاب وإيفائه حقه فذلك بفضل الله وتوفيقه وإن كان فيه نقص او تقصير او خطأ فهو اجتهاد مني .
يمكن الحصول على النسخة الرقمية للكتاب من خلال الموقع
WWW.alamrigeo.com
والنسخة الورقية المجانية من المؤلف او من سكرتارية الجمعية السعودية لعلوم الارض . وأخيرا ارجو من الجميع إعادة ارسال الكتاب الى الشريحة المستهدفة في قائمتكم البريدية. والله الموفق
المؤلف / عبدالله بن محمد العمري
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