حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية قال الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن الذي وقعت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) خلال ولايته في كلمة، اليوم السبت، بمناسبة مرور 20 عاماً على هذه الهجمات إن الانقسام اليوم يجعله يشعر بـ«القلق» على مستقبل الولايات المتحدة.
وأضاف بوش خلال إحياء الذكرى في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا حيث سقطت رابع طائرة تم خطفها، أنه «في الأسابيع والأشهر التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر(أيلول) كنت فخوراً بقيادة شعب مدهش ومرن وموحّد». وتابع «عندما يتعلق الأمر بوحدة أميركا، فإن تلك الأيام تبدو بعيدة عنا». وقال إن «كثيرا من سياستنا باتت دعوة صريحة للغضب والخوف والاستياء… وهذا يجعلنا قلقين بشأن بلدنا ومستقبلنا معاً