رشاد الخير – الوكاد – الرياض
طلع وفد تجاري نمساوي يزور العاصمة الرياض حالياً برئاسة نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية د. ريتشارد شينز على الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة وذلك خلال لقائه اليوم بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية مع نائب رئيس الاتحاد طارق الحيدري ومساعد الأمين العام للشئون الدولية وليد العرينان وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.
واعتبر “الحيدري” في كلمة له خلال اللقاء أن حجم العلاقات التجارية بين المملكة والنمسا يعتبر “متواضع” مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة والقدرات الاقتصادية لكلا البلدين, مشيراً الى ان المملكة تعد وجهة رئيسية للصادرات النمساوية والشريك التجاري للنمسا في الشرق الأوسط,
وقال:” في عام 2019 ، بلغت الصادرات إلى المملكة 402.6 مليون يورو, وبلغت قيمة الواردات من المملكة 29.1 مليون يورو, كانت أهم السلع المستوردة للمملكة من النمسا في عام 2019 هي المنتجات الصيدلانية ، تليها الآلات ، والآلات والأجهزة الكهربائية ، والأجهزة البصرية ، والأجهزة الطبية ، ثم المركبات.
ولفت “الحيدري” الى ان المملكة تصدر للنمسا المواد البلاستيكية والبضائع المصنوعة من البلاستيك وبلغت صادرات الخدمات النمساوية للسعودية 189 مليون يورو.
وشدد “الحيدري” على ان المملكة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة أعمالها ، بما في ذلك تسهيل الإجراءات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار ، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب ، وخلق قنوات اتصال جديدة مع شركائها في جميع أنحاء العالم, مؤكدا على أن القطاع الخاص السعودي يلعب اليوم دورًا مهمًا في عملية التنمية الاقتصادية الوطنية. ونتيجة لذلك ، تقدمت المملكة في العديد من المؤشرات الدولية بما في ذلك مؤشر التنافسية العالمية.
من جهته, قال د. ريتشارد شينز نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية أن لدى المملكة فرص ومشاريع استثمارية ضخمة يمكن للشركات النمساوية استكشافها والاستفادة منها, مشيرا الى ان وفد نمساوي كبير سيزور المملكة العام المقبل للاطلاع على تلك الفرص.
وكشف المسئول النمساوي عن أن نحو 5 الاف سائح سعودي زاروا النمسا في صيف هذا العام, مشيرا الى ان النمسا إضافة الى تميزها في قطاع السياحة فإن لديها فرص كبيرة في قطاعات عديدة أهمها اللوجستية وتقنية المعلومات والانشاءات وتقنية المستشفيات والمختبرات والمعدات الثقيلة.
من جهته, ذكر رجل الأعمال د.ياسر العبيداء أن النمسا من الدول التي تتميز باقتصاد قوي وصناعات فريدة وتقنيات متطورة وجودة عالية, والمملكة من الدول التي تستقبل من النمسا كثير من المنتجات أبرزها المنتجات الدوائية , وتم بحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي وخاصة الصناعات المتخصصة والصناعات الدوائية, حيث يوجد برامج كبيرة لتوطين الصناعة بالمملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م, وهوما يمكن العمل عليه بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.