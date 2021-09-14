القاهرة (رويترز) – قالت وكالة أنباء الإمارات يوم الاثنين إن الإمارات أدرجت 38 فردا و15 كيانا على قائمة للأشخاص والكيانات والتنظيمات التي تعتبرها داعمة للإرهاب.
وجاء في التقرير أن القرار يأتي “في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له”.
وتعمل الإمارات منذ سنوات على محو تصور بأنها بؤرة للأموال غير المشروعة. وفي فبراير شباط، أنشأت الحكومة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الأسماء التي أضيفت للقائمة يوم الاثنين أفرادا من لبنان واليمن وإيران وسوريا والعراق وأفغانستان والإمارات.