الشارقة في 13 سبتمبر / وام /
يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، “ضيف شرف” على نسخته العاشرة التي تعقد يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة تحت شعار “دروس الماضي، تطلعات المستقبل”.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الجهة المنظمة للمنتدى أن صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود سيلقي كلمة رئيسية في افتتاح المنتدى ..لافتا إلى أن استضافة سموه تأتي استثماراً لتجربته في الاتصال الحكومي والثقافي في المنطقة وعلى مستوى العالم حيث يعد من أبرز القيادات المؤثرة ذات الخبرة المتراكمة والتجارب المهمة ومن أهم الشخصيات التي حملت الثقافة العربية وطموحات شعوب المنطقة إلى أهم المحافل الدولية بمختلف تخصصاتها.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن مشاركة سموه تتناغم مع سعي النسخة العاشرة لاستعراض تجارب الاتصال الحكومي بنظرة تاريخية مع التطلع نحو المستقبل من خلال أصحاب الرؤى والأفكار الاستشرافية.
يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود تولى العديد من المناصب البارزة في المملكة العربية السعودية وحصل على العديد من الجوائز العالمية والدرجات الفخرية وأنهى دراسته في جامعة جورج تاون وشغل عضوية المجلس الاستشاري لمجموعة الفكر العشرين /T20/ السعودية إحدى المجموعات المشاركة لمجموعة العشرين /G20/ التي تقدم توصيات السياسات العامة لقادة دول مجموعة العشرين إلى جانب كونه مشاركا فاعلا في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي والندوة العالمية للاقتصاد والاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية كما شغل منصب مفوض للجنة الدولية لعدم الانتشار النووي ونزع السلاح وهي مبادرة مشتركة بين أستراليا واليابان