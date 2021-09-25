دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يتمتع مستخدمو شبكة الجيل الخامس (5G) في كوريا الجنوبية بأسرع سرعة تنزيل في العالم، بحسب أحدث تقرير نشرته شركة تحليلات المحمول “أوبن سيغنال”.
وتعتمد “أوبن سيغنال” مقياساً لفهم تجربة الهاتف المحمول الإجمالية لمستخدمي شبكة الـ 5G، يأخذ بعين الاعتبار متوسط سرعات التنزيل على شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرق للاتصال بكل تقنية. وتشمل البيانات الفترة ما بين الأول من يونيو/حزيران 2021 إلى 29 أغسطس/آب لعام 2021.
وجاءت الإمارات على رأس الدول الأسرع عربيًا بسرعة تنزيل بلغت 302.2 ميغابايت بالثانية، وتلتها الكويت بسرعة 248.7 ميغابايت في الثانية، ومن ثم السعودية في المركز الثالث عربيًا، بسرعة تنزيل بلغت 246.2 ميغابايت في الثانية.إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول الأعلى بسرعة التنزيل على شبكات الجيل الخامس
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