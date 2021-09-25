علوم واختراعات > 377.7 مليار دولار … رقم قياسي جديد لإنفاق الصين على البحث والتطوير في عام 2020
25/09/2021   9:58 ص

377.7 مليار دولار … رقم قياسي جديد لإنفاق الصين على البحث والتطوير في عام 2020

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بكين 25 سبتمبر 2021 (شينخوا) ارتفع انفاق الصين على البحث والتطوير إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.4 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي خلال عام 2020، بزيادة 0.16 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2019، حسبما أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء.

وارتفع إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير إلى 2.4 تريليون يوان (حوالي 377.7 مليار دولار أمريكي) في العام المنصرم، بزيادة 10.2 بالمئة أو بارتفاع 244.95 مليار يوان مقارنة مع عام 2019، وفقا لتقرير صادر بشكل مشترك عن الهيئة الوطنية للإحصاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة المالية.

وأوضحت البيانات أن حجم الاستثمار في البحوث الأساسية بلغ 146.7 مليار يوان العام الفائت، بما يمثل 6 بالمئة من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير

377.7 مليار دولار … رقم قياسي جديد لإنفاق الصين على البحث والتطوير في عام 2020

علوم واختراعات
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