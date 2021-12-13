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تؤمن لاعبة كرة المرمى التركية سيفدا ألتونولوك بتمكين ضعاف البصر من خلال تشجيعهم على التنافس في الرياضات الاحترافية.
كرة المرمى هي رياضة تقوم فيها فرق مكونة من ثلاثة لاعبين معصوبي الأعين برمي كرة بها أجراس في شبكة الخصم. وفي حديثها مع بي بي سي،
قالت سيفدا إنه يجب تمهيد الطريق للآخرين من ذوي الإعاقة.
سجلت سيفدا أهدافا في العديد من المسابقات الدولية، حيث فازت بميداليات في البطولات الأوروبية والعالمية وصعدت إلى منصة التتويج في دورة الألعاب البارالمبية، وفازت بالميدالية الذهبية مع فريقها في ريو دي جينيرو 2016 وطوكيو 2020. ووصفتها اللجنة البارالمبية بأنها “أفضل لاعبة في العالم”، بعد أن احتلت المركز الأول في قائمة هدافي طوكيو بنتيجة مذهلة.