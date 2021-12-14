بدأت قناة اقرأ الفضائية في بث حلقات وثائقية عن المشروع العظيم عن عين زبيدة في مكة المكرمة بعد أشهر من الإعداد والبحث العلمي والتصوير في مواقع متعددة ومتنوعة التضاريس والاجواء لتقدم صورة دقيقة وثائقية بتسلسل محبوك، وعرض شيق، لقصة تلك العين العظيمة التي بنتها المرأة الصالحة زبيدة بنت جعفر المنصور زوج الخليفة هارون الرشيد رحمهما الله خدمة لأهل مكة وحجاج بيت الله الحرام.
ويعد مشروع وقف عين زبيدة أحد أعظم المشاريع الوقفية عبر التاريخ، ليس لمكانته وقربه من بيت الله العتيق، وارتباطه بشعيرة الحج فقط، بل لكونه كذلك من أجمل وأفخم وأعظم الأوقاف الهندسية الإسلامية النادرة التي لا تزال أثارها باقية حتى زماننا.
البرنامج يستعرض التاريخ والبدايات ، حيث حاجة الناس إلى الماء في مكة وشدة المعاناة ، ثم قصة السيدة زبيدة ورحلتها للحج ومشاهدتها لتلك المعاناة ، ثم أمرها بإنشاء هذه العين العظيمة التي ظل العمل فيها عشر سنوات ، ويوثق البرنامج تفاصيل الإنشاء والتوثيق ، ثم العناية والتوسعة والتطوير الذي شهدته في عهد حكومة المملكة العربية السعودية حيث خصصت أوقاف لعين زبيدة وادارة مختصة لمتابعه اعمالها والحفاظ عليها ضمن الجهود العظيمة للمملكة العربية السعودية في خدمة الاسلام والمسلمين من عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى الى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله تعالى .
يبث لأول مرة على شاشة اقرأ الفضائية ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس الساعة 20:00 ويعاد في اليوم التالي 16:45 بتوقيت مكة المكرمة ولمشاهدة الحلقة على قناة يوتيوب اقرأ على الرابط التالي :
https://youtube.com/playlist?list=PLwQtVzceAE6fmiQs255xgdQ5Xrjh0DTDS