منوعات > سرقة جسراً كاملاً في أميركا
18/12/2021   11:12 ص

سرقة جسراً كاملاً في أميركا

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ت، وفقاً لصحيفة «الغارديان».فقد تمكن لصوص من سرقة جسر حديدي للمشاة  الذي امتد فوق نهر كوياهوغا في حديقة بالمدينة، ولكن تمت إزالته كجزء من مشروع استعادة الأراضي الرطبة، وتم تخزينه في حقل قريب.
لسوء الحظ، أثناء وجوده هناك، لفت انتباه شخص سرق بعض الألواح أولاً ثم عاد ليأخذ بقية الهيكل، تاركاً الشرطة في حيرة من سبب قيام أي شخص بسرقة جسر كامل – وماذا سيفعل به.
قال ضابط الشرطة اللفتنانت مايك ميللر لمحطة تلفزيونية محلية، «يمكن استخدام الجسر في مجموعة متنوعة من الأشياء المختلفة، لتشمل ببساطة تنسيق الحدائق، أو يمكن استخدام الهيكل في بعض المشاريع الهندسية الأخرى، وبعض الخطط واسعة النطاق».
وقد ناشدت الشرطة المجتمع المحلي للحصول على المساعدة، والقبض على اللصوص.

سرقة جسراً كاملاً في أميركا

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