أطلقت وزارة الهجرة مبادرة «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج والتي تهدف إلى التمسك بالهوية والعادات والتقاليد المصرية، والحفاظ على اللغة العربية التي هي صميم الحفاظ عل الهوية.
وفي مناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تستعرض “بوابة الأهرام” محطات عمل مبادرة “اتكلم عربي” وأهدافها.
10 أهداف
تهدف مبادرة “اتكلم عربي” إلى تحقيق 10 أهداف وهي: الحفاظ على الهوية العربية والثقافة المصرية والمبادئ التي نشأنا عليها، هذا إلى جانب الربط بين المصريين بالخارج وبين وطنهم الأم، والتصدي للحروب التي تستهدف طمس الهوية العربية في الخارج.
وتهتم المبادرة اهتمامًا كبيرًا بأبناء الجيلين الثاني والثالث لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا المصريين بالخارج.
وتعمل المبادرة على نشر الأعمال الدرامية المصرية البسيطة لتصل إلى الشباب المصري بالخارج، بالإضافة إلى عمل المسابقات الثقافية لتحفيز أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللهجة المصرية، وإعداد برامج تساعد على توعية أبنائنا سواء في الخارج أو الداخل.
وتهتم المبادرة بتنمية اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا المصريين بالخارج، وتكون جسر هام للتواصل مع الأجيال الشابة بالخارج والتعرف على التحديات التي يواجهها وطنهم في مختلف الجوانب.
التطبيق الإلكتروني
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطبيق “اتكلم عربي” الإلكتروني تحت شعار “اتكلم عربي وعيشها مصري”، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.
معسكرات مع الوزيرة
حرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على عقد لقاءات متعددة لأبناء المصريين بالخارج في مختلف البلاد، عبر فيديو كونفرانس، لتشجيعهم بالتحدث باللغة العربية والتمسك بالهوية المصرية، حيث تم عقد لقاءات مع أبناء المصريين في أمريكا وبريطانيا وأستراليا والنمسا والكويت والسعودية والإمارات وكندا وغيرها.
برنامج تليفزيوني
عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتفاقًا مع شبكة قنوات dmc الفضائية يتضمن إذاعة حلقات برنامج “بالعربي كده” لمدة موسم كامل يوم الأحد من كل أسبوع ضمن فقرات برنامج “8 الصبح” المذاع عبر القناة، بداية، تحقيقًا لأهداف المبادرة في الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.
“اتكلم عربي” على التيك توك
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة على منصة “تيك توك” الإلكترونية كأداة من أدوات الترويج للمبادرة من أجل الوصول لأكبر عدد من أبناء المصريين حول العالم، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، وقد حققت حملة “اتكلم عربي” على منصة “تيك توك” تفاعلًا كبيرًا حتى وصلت إلى ٨ ملايين مشاهدة خلال الساعات الأولى من إطلاقها.
قسم تعليم اللغة العربية
أطلق موقع “Ta3limy“، قسمًا خاصًا بتعليم اللغة العربية، يحمل اسم “اتكلم عربي تعليمي”، ويضم فيديوهات وأنشطة تفاعلية للأطفال، والراغبين في تعلم اللغة العربية، من أبناء المصريين بالخارج والداخل، حيث حرصت الفيديوهات الترويجية على مخاطبتهم بأهمية الحفاظ على الهوية واللغة العربية.
يمكن الوصول إلى القسم المخصص للغة العربية ضمن موقع “تعليمي”، والذي أُطلق اليوم، بالتسجيل في موقع “تعليمي”، عبر الرابط: https://www.ta3limy.com، حيث تعد إتاحة فيديوهات “اتكلم عربي”.
ويضم قسم “اتكلم عربي تعليمي” فيديوهات تعليمية، بدءا من الحروف الأبجدية ووصولا إلى تعريف المستخدم بأهم العادات والتقاليد المصرية الثقافية ، لدعم عملية التواصل باستخدام اللغة العربية خلال مراحل تعليمية مختلفة، بجانب مكتبة إلكترونية للكتب، واختبارات مستمرة لتقييم المستخدمين.
وتحتوي منصة تعليمي على نحو 280 كتاباً إلكترونياً عربياً، يغطي احتياجات الأطفال في مراحل تعليمية مختلفة، بداية من الحروف وموضوعات اجتماعية وثقافية تستخدم مفردات من واقع حياة الطفل، كما تقدم المنصة اختبارات فهم واستيعاب بعد قراءة كل كتاب والاستماع إليه.
وتحتوي منصة تعليمي، أيضاً، على 182 مقطع فيديو تعليمي لتحسين مهارات اللغة العربية للمصريين في مصر والمصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى 20 لعبة إلكترونية بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.
أنشطة ترفيهية للمصريين بالخارج
حرصت وزارة الهجرة على تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية لأبنائنا المصريين بالخارج وعائلاتهم، أحدثها تنظيم أنشطة للزائرين من الجاليات المصرية للجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020، بالتعاون مع شركة “ويل سبرنج”.