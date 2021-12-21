خفي 21 ديسمبر 2021 (شينخوا)
تقوم الصين ببناء منشأة بحثية لاحتضان التكنولوجيا الأساسية لتوليد الكهرباء من طاقة الاندماج التي تعمل من خلالها الشمس.
وتُعرف المنشأة التي يجري بناؤها باسم “منشأة الأبحاث الشاملة لتكنولوجيا الاندماج” ( CRAFT) وهي منصة للمهندسين لتطوير واختبار المكونات الرئيسية لمفاعل الطاقة الاندماجية.
ووفقا لمعهد فيزياء البلازما التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (ASIPP)، من المتوقع الانتهاء من بناء المنشأة البحثية في حدود عام 2024.
وقال المعهد إن الصين أكملت التصميم الهندسي لمفاعل اختبار الطاقة الاندماجية.
ومع ترقية تجارب مفاعل توكاماك التجريبي المتطور فائق التوصيل (EAST) في الصين، فإن بناء مفاعل للطاقة الاندماجية هو الطموح العلمي الجديد للصين.
جدير بالذكر أن EAST، الذي يعتمد على طريقة تسمى “الاندماج المغناطيسي المحصور” والذي يستخدم المجال المغناطيسي لحصر الوقود الاندماجي في شكل بلازما، بدأ جولة جديدة من التجارب في أوائل ديسمبر، والتي ستستمر حوالي ستة أشهر.
وقال تشيان جين بينغ، باحث في ASIPP يدير تجارب EAST، إن EAST يفرغ الكهرباء أكثر من 100 مرة يوميا لتحسين الأداء.
وقال سونغ يونتاو، مدير ASIPP، في مقابلة حصرية مع مراسلي وكالة أنباء شينخوا، إنه وزملاءه يتطلعون إلى الحفاظ على البلازما ذات درجة الحرارة العالية لفترة أطول.
وفي تجربة أجريت في 28 مايو، سجلت هذه الآلة التي هي على شكل دونات ويبلغ وزنها 400 طن وتسمى بـ “الشمس الاصطناعية الصينية “، سجلت رقما قياسياً عالمياً في درجة حرارة البلازما والتي بلغت 120 مليون درجة مئوية واستمرت لـ 101 ثانية.
ويعد هذا الاختراق علامة فارقة في استخدام الاندماج النووي، مثل الشمس، لتوفير تيار مستمر من الطاقة النظيفة.
وتعتبر طاقة الاندماج حلاً لمشاكل الطاقة على الأرض. وتشير التقديرات إلى أن الديوتيريوم الموجود في لتر واحد من مياه البحر يمكن أن ينتج ما يعادل 300 لتر من البنزين من خلال التفاعل الاندماجي.