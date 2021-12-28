أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” بالتعاون مع شركة أوبر السعودية المحدودة طرح خدمة “نقل المسافرين من وإلى محطاتها” على متن رحلاتها باستخدام التطبيق بهدف تسهيل عملية تنقل العملاء من المحطات إلى وجهاتهم النهائية المقصودة.
وتغطي الخدمة الجديدة في مرحلتها الأولى بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة لمدة عامين محطات (الرياض – القصيم – الهفوف – الدمام) ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق تغطية محطات كل من (المجمعة – حائل – الجوف – القريات – بقيق). وتسهم هذه الخدمة في تمكين عملاء “سار” من إجراء حجوزاتهم الخاصة بالخدمة مباشرة باستخدام تطبيق “أوبر” قبل وصولهم المحطة للتمكن من وصولهم بشكل آمن وسريع ومريح إلى وجهاتهم النهائية.
وستعمل الخدمة المقدمة بالتعاون بين كل من “سار” و “أوبر” على تعزيز مستوى خدمات نقل المسافرين وإسهامها المباشر في توفير الوقت والجهد عليهم ووفقاإ للاتفاقية سيتم تخصيص 3 مواقع لنقل المسافرين لمستخدمي “أوبر” وذلك في منطقة القدوم بالمحطات والمجهزة جميعها بأنظمة إرشادية لتوجيه عملاء سار لحظة وصولهم نحو مواقع الاستقبال المخصصة. وفي الإطار ذاته ستعمل “سار” مع “أوبر” لتعزيز الشراكة القائمة بينهم داخل المحطات وعلى متن القطارات والموقع بما في ذلك التطبيق الخاص بكل طرف من أطراف هذا الاتفاق لتحسين تجربة العملاء وتشجيعهم على إجراء حجوزات نقل مسبقة.
وأوضح المهندس خالد الحربي نائب الرئيس التنفيذي الأول لنقل الركاب في “سار” أن هذه الاتفاقية مع “أوبر” تشكل إضافة مهمة لتجربة السفر ككل عبر القطارات الأمر الذي يخول عملاءنا الوصول إلى وجهاتهم النهائية بكل سرعة ومرونة تامة. مبينا أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن خطط سار لاستقطاب مزيد من الراغبين في خوض تجربة السفر عبر القطار. مؤكدا أن هذه الخطوة سيتبعها في القريب العاجل خطوات مماثلة بهدف تعزيز تجربة سفر عملائنا وجعلها أكثر راحة وسهولة وأمانا من خلال تسهيلات السفر المتنوعة التي نعمل على توفيرها لهم وفق أفضل الشروط وأكثرها تلبية لتطلعاتهم.