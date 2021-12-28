القاهرة 26 ديسمبر 2021 (شينخوا)
نظم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة ندوة تحت عنوان “دور مصر اللوجيستي والاستراتيجي في تفعيل التعاون الصيني الإفريقي”.
وجرت أعمال الندوة بحضور شاوبين قائم بالأعمال في المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.
وقال أستاذ الجغرافيا المناخية والقائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة عطية الطنطاوي، خلال الندوة إن “مصر تقود الدول الإفريقية في تدعيم التعاون والعلاقات الصينية الإفريقية” في ظل العلاقات المصرية الإفريقية القوية وفي ضوء العلاقات بين الصين ومصر التي تشهد تعاونا وندية واحتراما متبادلا.
وأضاف الطنطاوي أن “مصر يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تعزيز التعاون الصيني الإفريقي بسبب موقعها الجغرافي الفريد، كما أن مبادرة الحزام والطريق، وهي مبادرة رائعة تهدف إلى تنمية العالم بمشروعات تنموية عالمية، تمر عبر مصر التي تربط الشرق بالغرب”.
وأردف قائلا إن “علاقات مصر بالصين تاريخية بها صداقة وود واحترام، وهما دولتان لهما دور هام في مراحل التاريخ المختلفة، والآن تسعيان إلى النمو بطريقة كبيرة جدا”.
وتعد مصر أول دولة إفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، واحتفل البلدان هذا العام بالذكرى الـ 65 لتأسيس العلاقات بينهما.
وقال الخبير المصري إن “الصين تولي اهتماما حقيقيا بالقارة الإفريقية منذ زمن، وعندما كنت في الصين لاحظت أن عدد الطلاب الأفارقة هناك كبير وفى تزايد عن طريق المنح (الصينية) للشباب الأفارقة من أجل دراسة الماجستير والدكتوراه، كما أن الصين متواجدة في إفريقيا بمشروعات تنموية مشتركة، وهذا أمر جيد”.
وأضاف أن “مبادرة الحزام والطريق يوجد بها عدد كبير من الدول الإفريقية.. والصين وجدت في هذه القارة سوقا كبيرا لمنتجاتها”.
وارتفعت التجارة بين الصين وإفريقيا بنسبة 38.2 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 185.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، وهو أعلى مستوى تاريخي لها لنفس الفترة، بحسب نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ.
وأشار الطنطاوي إلى أن الصين تفيد القارة الإفريقية أيضا من خلال تدريبها كوادر إفريقية في مختلف المجالات، ومن بين هذه الكوادر من ذهب إلى الصين للتدرب على التكنولوجيا الجديدة والإدارة.
وواصل أن الصين تقيم علاقات دبلوماسية مع 53 دولة إفريقية ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي تأسس قبل غيره من المنتديات الإفريقية الفرنسية والإفريقية الروسية وغيرها، كما أن هذا المنتدى ينفرد بخصائص دون غيره لأنه يعزز التنمية والاستثمار المشترك ويقوم على الندية والاحترام المتبادل.
وبلغت استثمارات الصين المباشرة في إفريقيا 2.59 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بزيادة 9.9 في المائة على أساس سنوي، وفقا لنائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ.
ووقعت الشركات الصينية عقودا جديدة قيمتها 53.5 مليار دولار في إفريقيا في الفترة المذكورة، بزيادة 22.2 في المائة على أساس سنوي، وبلغ حجم إيراداتها 26.9 مليار دولار بزيادة 11.6 في المائة على أساس سنوي.
بدوره، أشار الخبير في الشؤون الصينية ومؤسس الصالون الثقافي بالمركز الثقافي الصيني بالقاهرة الصاوي الصاوي أحمد، إلى “دور مصري كبير جدا في التفاعل والتعاون الصيني الإفريقي”، وعزا ذلك إلى “موقعها الجغرافي والاستراتيجي المهم”.■