أعلنت، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة بالكامل، عن إتمام صفقة الاستحواذ على مصنعين والقيام بدمجمهما في شركة إنتاج لحوم عملاقة مقرها أستراليا.
وأفصحت «سالك» عن أنها أتمت الاستحواذ على مصنعين لسلخ ومعالجة اللحوم الحمراء في أستراليا بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية، مشيرة إلى أنه تم دمج المصنعين وإنشاء شركة تحت اسم «منيرفا فودز الأسترالية».
وتمتلك «سالك» 35 في المائة من الشركة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنوياً، موضحة أنها تستهدف إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء من الأغنام للأسواق العالمية، خاصةً منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سالك» المهندس سليمان الرميح أن المشروع يأتي في إطار إسهام «سالك» لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بخلق سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، لا سيما أن المملكة تستورد أكثر من 70 في المائة من احتياجها من اللحوم الحمراء، من الخارج، تمثل نحو 550 ألف طن سنوياً.
ولفت الرميح إلى أن إقامة المشروع في أستراليا يأتي ضمن خطة توسع استثماراتها هناك بعد الاستحواذ الكامل على شركة مريديان فارمز الأسترالية عام 2019 التي تعمل في مجالَي زراعة الحبوب وتربية المواشي.
يذكر أن شركة «سالك» تمتلك 31 في المائة من رأس مال شركة «منيرفا فودز» البرازيلية التي تدير أكثر من 25 مصنعاً للسلخ في أميركا الجنوبية، وتصدر اللحوم الحمراء لأكثر من 100 دولة حول العالم، منها السوق السعودية، وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم البرازيلية منذ عام 2007.
وتعمل «سالك» على تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، إذ أعلنت في مايو (أيار) الماضي عن أن شحنتها من القمح الأسترالي التي تزن 60 ألف طن، في إطار مناقصة المؤسسة العامة للحبوب ضمن برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج الأمن الغذائي بالمملكة الذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.
وتمتلك «سالك» شبكة اتصال للتوريد الكميات المطلوبة من القمح تابعة لاستثماراتها في كل من أستراليا وأوكرانيا وكندا.
وكانت الشركة استحوذت في أستراليا عام 2019 على مزارع ميريدين فارمز التي تقع غرب أستراليا، حيث تدير وتملك أراضي زراعية تقدر بـ211 ألف هكتار وتعمل في مجالي زراعة الحبوب وتربية الماشية إذ تنتج أكثر من 120 ألف طن من الحبوب سنويا.