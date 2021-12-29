اصدر امير الكويت امرا بتشكيل حكومة جديدة ضمت 15 وزيرا بينهم امرأة وفيما يلي اسماء الوزراء :
1 -حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع
2 -أحمد منصور األحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية
3 -د.محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة
كونا : أمر أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا – حكومة – 2021/12/28 AM 39:9, 21/29/12
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3019236&language=ar# 3/5
4 -عيسي أحمد محمد حسن الكندري وزيرا لألوقاف والشؤون اإلسالمية
5 -د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
6 -د.رنا عبد هللا عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
7 -د.علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
8 -المستشار جمال هاضل سالم الجالوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة
9 -د.حمد أحمد روح الدين وزيرا لالعالم والثقافة
10 -د.خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة
11 -عبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون االقتصادية واالستثمار
12 -علي حسين علي الموسى وزيرا لألشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب
13 -فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة
14 -مبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني
15 -محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس األمة
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبالغ هذا المرسوم إلى مجل