أخبار > تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزير
29/12/2021   9:44 ص

تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزير

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اصدر امير الكويت امرا بتشكيل حكومة جديدة ضمت 15 وزيرا بينهم امرأة وفيما يلي اسماء الوزراء :

1 -حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع
2 -أحمد منصور األحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية
3 -د.محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة
كونا : أمر أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا – حكومة – 2021/12/28 AM 39:9, 21/29/12
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3019236&language=ar# 3/5
4 -عيسي أحمد محمد حسن الكندري وزيرا لألوقاف والشؤون اإلسالمية
5 -د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
6 -د.رنا عبد هللا عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
7 -د.علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
8 -المستشار جمال هاضل سالم الجالوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة
9 -د.حمد أحمد روح الدين وزيرا لالعالم والثقافة
10 -د.خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة
11 -عبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون االقتصادية واالستثمار
12 -علي حسين علي الموسى وزيرا لألشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب
13 -فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة
14 -مبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني
15 -محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس األمة
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبالغ هذا المرسوم إلى مجل

تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزير

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