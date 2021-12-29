علوم واختراعات > الصين والدول العربية ترسم الخطة العريضة المبنية على الطموحة المشتركة
29/12/2021   10:01 ص

الصين والدول العربية ترسم الخطة العريضة المبنية على الطموحة المشتركة

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في وجه تلاقي التغيرات غير المسبوقة منذ مائة سنة وجائحة القرن، أبدت الصين والدول العربية في عام 2021 الشجاعة في طليعة العالم تحت قيادة التبادلات الرفيعة المستوى، وقدمتا طاقات إيجابية ومتواصلة ومن خلال الخطوات الملموسة لإقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. (المصدر: وزارة الخارجية الصينية)■

الصين والدول العربية ترسم الخطة العريضة المبنية على الطموحة المشتركة

علوم واختراعات
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