في وجه تلاقي التغيرات غير المسبوقة منذ مائة سنة وجائحة القرن، أبدت الصين والدول العربية في عام 2021 الشجاعة في طليعة العالم تحت قيادة التبادلات الرفيعة المستوى، وقدمتا طاقات إيجابية ومتواصلة ومن خلال الخطوات الملموسة لإقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. (المصدر: وزارة الخارجية الصينية)■
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