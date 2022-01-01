رشاد عبد الله الخير- الوكاد -الرياض
أعلن سفير روسيا الاتحادية سيرجي كوزلوف لدى المملكة العربية السعودية تعيين رئيس مجلس الاعمال السعودي الروسي في اتحاد الغرف التجارية السعودية الاستاذ طارق بن عبد الهادي القحطاني قنصلاً فخرياً لجمهورية روسيا الاتحادية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وبتصديق وزارة الخارجية الروسية، وموافقة وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان آل سعود، في حدث فريد من نوعه في العلاقات الثنائية الروسية السعودية.
وأشار السفير الروسي إلى أن هذا القرار يعد خطوة رمزية في ظل الاحتفال بذكرى مرور 95 عاماً من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، مبيناً أن روسيا كانت أول دولة أجنبية اعترفت رسمياً بدولة المملكة العربية السعودية في عام 1926م.
وأضاف سيرجي كوزلوف إلى أن تلك الخطوة تعكس مستوى وطابع العلاقات المتميزة بين البلدين والتي تتقدم تجاه شراكة استراتيجية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، بما يخدم مصلحة البلدين الكبيرين والمنطقة والعالم بأسره.
وختم السفير الروسي تصريحه بالقول: ” إن انضمام أخينا وصديقنا طارق القحطاني إلى الفريق الدبلوماسي في السفارة الروسية بالرياض يعزز العلاقات الأخوية وتطويرها.
وبدوره تقدم طارق القحطاني بجزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لما وصلت إليه العلاقات السعودية الروسية من تطور ومستويات متقدمة في جميع المجالات، كما تقدم بالشكر للحكومة الروسية والشعب الروسي الصديق لمنحهم شرف تعيينه قنصلاً فخرياً لروسيا في المملكة، مؤكداً أن هذا المنصب يعد شرفاً وثقة غالية، مشيداً بالعلاقات السعودية الروسية الاقتصادية والاستثمارية، مبيناً أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين من الجانبين، خاصة في ظل الاستقرار السياسي، والطفرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، متطلعاً لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ بما يتناسب وحجم العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية.