اختتمت أمس السبت منافسات البطولة النسائية الثانية للتايكوندو في فرعي البومسي والكيروقي بمشاركة (301) لاعبة يمثلون (19) فريقاً من مختلف مناطق المملكة ومشاركة (5) أندية رسمية ولأول مرة وهم (وج والاتفاق والرياض والجبيل والوطني) ومراكز (خطوات الأبطال وقلب الأبطال وأكاديمية أبها ووقت القتال ونادي JC وجامعة الأميرة نورة وفريق كومبات وأكاديمية رد زون ورواد العرب ومركز فات تو فيت وأكاديمية شيراز وأكاديمية سمارت وأكاديمية ساحة النجوم وجامعة تبوك)، واحتضنت صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض المنافسات التي أدارها (7) حكمات سعوديات بالإضافة إلى طاقم تحكيمي دولي من العنصر الرجالي.
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