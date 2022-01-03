اخبار الرياضة > فريق وج يخطف كأس القتال والاتفاق يتصدر البومسي في منافسات السيدات للتايكوندو
03/01/2022   9:48 ص

فريق وج يخطف كأس القتال والاتفاق يتصدر البومسي في منافسات السيدات للتايكوندو

+ = -
0 147

اختتمت أمس السبت منافسات البطولة النسائية الثانية للتايكوندو في فرعي البومسي والكيروقي بمشاركة (301) لاعبة يمثلون (19) فريقاً من مختلف مناطق المملكة ومشاركة (5) أندية رسمية ولأول مرة وهم (وج والاتفاق والرياض والجبيل والوطني) ومراكز (خطوات الأبطال وقلب الأبطال وأكاديمية أبها ووقت القتال ونادي JC وجامعة الأميرة نورة وفريق كومبات وأكاديمية رد زون ورواد العرب ومركز فات تو فيت وأكاديمية شيراز وأكاديمية سمارت وأكاديمية ساحة النجوم وجامعة تبوك)، واحتضنت صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض المنافسات التي أدارها (7) حكمات سعوديات بالإضافة إلى طاقم تحكيمي دولي من العنصر الرجالي.

فريق وج يخطف كأس القتال والاتفاق يتصدر البومسي في منافسات السيدات للتايكوندو

اخبار الرياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1940771.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *