صنعاء – خاص
أٌقيمت بصنعاء يوم الأحد فعالية تكريمية للفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في مسابقة الشابترثون ٢٠٢١عن مشروع “منصة المساعدة التقنية للمرأة عبر الإنترنت”.
وف الفعالية التكريمية التي نظمتها جمعية الإنترنت اليمن، عبر كل من رئيس الجمعية شرف الزين و مشرف المشروع نائب رئيس الجمعية المهندس مهيب غلاب عن سعادتهما بحصول الفريق على المركز الأول وذلك في إطار المنافسة الدولية للجمعية للعام 2021م و تم تسليم درع التميز لفريق المشروع وكذلك الجائزة المقدمة لهم من الجمعية.
الجدير بالذكر بأن جمعية الإنترنت – اليمن تفوز للسنة الثانية على التوالي في مسابقة الشابترثون التي تقيمها الجمعية العالمية بشكل سنوي على مستوى كل الفروع المنتسبة لها وتقام هذه المسابقة لغرض تشجيع الأعضاء المنتسبين للجمعية في كل الفروع على تقديم أفكار ومشاريع تخدم الانترنت وتساعد المجتمع في الاستفادة من الانترنت في مجالات الحياة المجتمعية والمجالات العلمية والتقنية المعنية بالانترنت وتقوم الجمعية بتقديم تمويل مالي بسيط لغرض تنفيذ المشاريع المساهمة في المسابقة .
وايضا تقوم الجمعية بتكريم الفرق الفائزة بجوائز مالية وفنية مساعدة لهم للاستمرار في مشاريعهم وتعد المشاركة في هذه المسابقة متاح لجميع أعضاء الجمعية وتشجع الجمعية الأفراد المهتمين على الانضمام للجمعية والمساهمة في خدمة المجتمع عبر هذه المسابقة.