علوم واختراعات > الغذاء والدواء: “الشعيرية سريعة التحضير” المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة
11/01/2022   8:43 ص

الغذاء والدواء: “الشعيرية سريعة التحضير” المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة

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اعلنت الهيئة السعودية للغذاء والدواء انه اشارةً إلى شروع السلطات في جمهورية فرنسا بسحب منتج شعيرية سريعة التحضير بسبب تجاوزه للحدود المسموح بها من مبيد أكسيد الإيثيلين (Ethylene Oxide)، فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء تود التأكيد على أن التشغيلات المتضررة بالسحب لم تدخل المملكة.
وأوضحت “الهيئة” أن مركز الإنذار السريع التابع لها رصد تلك الخطوة من قبل السلطات الفرنسية في حينه، كما يتابع المركز مستجدات الحالة على مدار الساعة لاتخاذ أي إجراءات لازمة عند الضرورة، لضمان سلامة المنتجات الغذائية في المملكة.
ويسهل نظام الفسح الإلكتروني الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية.
وأكدت “الغذاء والدواء” حرصها الشديد على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.

الغذاء والدواء: “الشعيرية سريعة التحضير” المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة

علوم واختراعات
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