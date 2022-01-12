واس – الرياض:
أكد رئيس مجلس إدارة تعاونية «الجيولوجيون السعوديون» البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون أن المملكة تحتوي على عدد من الكنوز المعدنية. وقال ابن لعبون أن عمليات الاستكشاف المعدني السابقة أظهرت اكتشاف ما لا يقل عن نحو 5300 موقع معدني من مختلف أنواع المعادن والصخور الفلزية واللافلزية ومواد البناء وأحجار الزينة والأحجار الكريمة، مشيرًا أن الصخور النارية والمتحولة توجد في الدرع العربي الذي تبلغ مساحته 630.000 كيلومتر مربع، أي نحو ثلث مساحة المملكة بنسبة 32 % وتتركز في المعادن الفلزية ومنها ذهب، وفضة، ونحاس، وقصدير، وحديد، وكذلك العناصر النادرة والمشعّة وغيرها في صخور الدرع العربي, مضيفاً أنه من المتوقع أن تسفر نتائج المسح المعدني الشامل للدرع العربي عن اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية.
ولفت النظر إلى أنه لأهمية المعادن في المملكة والعمل على استثمارها كركيزة اقتصادية ثالثة لاقتصادنا الوطني، بعد النفط والبتروكيمياويات، فقد أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، ممثلة بنشاط وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا المجال من عمليات مسح معدني شامل للدرع العربي وغيره، ووضع أسس الاستثمار المعدني.