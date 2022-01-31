قال مسئول في سفارة الولايات المتحدة لدي السعودية خلال لقاء مع برنامج «نشرة النهار» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنه بالتأكيد نريد تسهيل زيارة السعوديين للولايات المتحدة، ومع تحسن أوضاع الجائحة تمكنا من تحسين خدمات الفيزا فخلال مارس الماضي استأنفت المكاتب عملها بقدرة استيعابية محدودة لأننا لا نريد حشد غرف الانتظار للحفاظ على سلامتهم فنحن عالجنا عشرات الآلاف من التأشيرات في قنصليات جدة والظهران والرياض ونسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية تدريجيا.
كما اعلنت السفارة ايضا عدم اجراء مقابلات مع السعوديين ممن تجاوز سن الخمسين عاما
قررت السفارة الأمريكية في الرياض، إعفاء السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة لمن تجاوز عمره 50 عامًا.
وذكرت قناة الإخبارية في تقرير لها، أن القنصل العام في السفارة الأمريكية بالرياض، مايكل جارسيا، أعلن إطلاق برنامج الإعفاء من المقابلة الشخصية للمواطنين السعوديين المؤهلين للبرنامج، حيث إن أي مواطن سعودي يبلغ من العمر 50 عاما فأكثر ويريد تجديد تأشيرته السياحية (بي 1 – بي 2) التي لم يمض على انتهائها أكثر من 12 شهرًا، لن يحتاج للقدوم إلى السفارة أو القنصلية.