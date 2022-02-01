القاهرة – واس
يعقد البرلمان العربي غدًا ورشة عمل، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، للإعداد لمشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، تزامناً مع يوم المرأة العربية، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري الآليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة في الدول العربية، ورؤساء اللجان وممثلي المجالس والبرلمانات الوطنية العربية والمعنيين بقضايا المرأة في الدول العربية، أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.
وتناقش الورشة عدداً من المحاور منها تبادل الآراء والاقتراحات حول الآليات الخاصة بتطوير التشريعات الوطنية المعنية بتوفير الحماية والدعم للمرأة العربية، وكذلك بحث الآليات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات الخاصة بحماية المرأة بالدول العربية.
كما تناقش الورشة العناصر الواجب توافرها في مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة والمشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها.
وأكد البرلمان العربي حرصه الدائم على دعم وتمكين المرأة العربية بوصفها ركنًا أصيلًا في المجتمعات العربية وفي دولة القانون.
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