لرباط 15 رجب 1443 هـ الموافق 16 فبراير 2022 م واس
التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، بسفير أستراليا لدى المملكة المغربية مايكل كاتس، حيث بحثا آفاق التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مناقشة عدد من مقترحات التعاون بين الإيسيسكو وأستراليا وخاصة توفير المنح الدراسية للطلاب من دول العالم الإسلامي في علوم الفضاء، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحوار الحضاري، والحفاظ على البيئة، وتقديم المساعدات الإنسانية للدول الأعضاء الأكثر احتياجا.
وبالمناسبة أبرز الدكتور المالك أن الإيسيسكو تتبنى نهج الانفتاح على الجميع، بما في ذلك الدول غير الأعضاء، للتعاون وعقد الشراكات لمصلحة الدول الأعضاء بالمنظمة والمجتمعات المسلمة حول العالم، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت ميثاقا جديدا لعضوية الدول من خارج العالم الإسلامي بصفة مراقب، لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات.
من جانبه عبر السفير الأسترالي عن حرص بلاده على بناء تعاون مثمر مع الإيسيسكو في مجالات تخصصها.
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