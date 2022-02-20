في أول احتفال تشهده المملكة بيوم التأسيس ١٧٢٧م تحت شعار “يوم بدينا“، قامت أكاديمية توثيق للدراسات والإعلام السعودية بتوثيق التغطية الصحفية الأولى لهذه المناسبة في ملف إعلامي ضخم تضمن كافة ما نشرته الصُحف حول هذه المناسبة وحيثيات الاحتفال بها، وردود الفعل الصحفية والوطنية على إطلاق هذه المناسبة للمرة الأولى.
واحتوى الملف الصحفي الذي يُعتبر أول إصدار توثيقي حول هذه المناسبة على 100 صفحة مقاس A3 ، وبإعداد وجمع من قبل مدير عام أكاديمية توثيق للدراسات والإعلام الأستاذ عبدالرحمن المشايخ، حيث تضمن الملف الإعلامي التوثيقي معلومات حول يوم التأسيس، واستعراض تاريخي لظروف تأسيس الدولة السعودية الأولى بقيادة الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وأشتمل الملف على عشرات التقارير والدراسات والمقالات والصور التي تناولت بدايات الدولة السعودية، وجهود الإمام محمد بن سعود في توحيد الجزيرة العربية تحت راية وطن واحد ودولة واحدة عاصمتها الدرعية.
من جانبه أوضح المشرف على الملف التوثيقي الإعلامي عبدالرحمن المشايخ، بأن إعداده وإصداره لهذا الملف يأتي مُواكباً للذكرى الأولى ليوم التأسيس، يوم تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وذلك لإبراز الهوية الوطنية، وربط أبناء مملكتنا الحبيبة بمن قام بوضع اللبنة الأولى لبلادنا الغالية، وتوثيق صفحات من مآثر الوطن وملاحمه البطولية.
مُضيفاً: “إن هذا الإصدار يتضمن انتقاء واختيار وجمع وتبويب وتصنيف بعض إصدارات الصحف السعودية عقب إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الأمر الملكي باعتماد يوم 22 فبراير يوم التأسيس.
وأختتم مدير عام أكاديمية توثيق للدراسات والإعلام عبدالرحمن المشايخ حديثه بقوله: “حرصتُ على توظيف خبرتي الإعلامية لأكثر من 25 عاماً في التوثيق الصحفي بإخراج أول ملف إعلامي توثيقي ليوم التأسيس، حفاظاً لذاكرة الوطن وخدمة للباحثين عن المعلومات من مصادرها، وربط أجيالنا بتاريخنا الوطني ورقياً وإلكترونياً.
يذكر أن أكاديمية توثيق للدراسات والإعلام السعودية، هي مؤسسة وطنية تُراثية تقوم بالتوثيق الإعلامي والثقافي، بهدف ربط الأجيال الجديدة بتاريخهم، وتفعيل دور الثقافة في الحياة العامة، والذي يُمثل أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠، والتأكيد على دور أكاديمية توثيق في بناء الإنسان كونه قوة استثمارية وتثقيفه، وتحرص أكاديمية توثيق على المشاركة في الفعاليات الوطنية المُختلفة من خلال عرض مقتنياتها في المحافل والمعارض، واستقبال زوارها من مختلف الفئات والأعمار، أو عبر إصدارات متنوعة عن إنجازات الوطن في شتى المجالات.
وكانت أكاديمية توثيق للدراسات والإعلام قد أقامت خلال شهر سبتمبر الماضي، احتفالاً مُميزاً باليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة العربية السعودية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، وذلك لتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والفخر بحضارته وتاريخه ورموزه ومنجزاته.