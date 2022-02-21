ثقافة وفنون > إسقاط أو إهانة العلم الوطني حبس سنة و غرامة 3000 ريال
21/02/2022   12:30 م

إسقاط أو إهانة العلم الوطني حبس سنة و غرامة 3000 ريال

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قالت النيابة العامة عبر حسابها في توينر ان  إهانة العلم الوطني للمملكة بأي طريقة، يعد حرما يعاقب عليه من يفعل ذلك حيث ، يحظى بالتقدير والاحترام وتتوسطهما(لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول.

ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة”.

وأوضحت النيابة العامة أن :” كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو شعار آخر للمملكة العربية السعودية، كراهة أو احتقارًا بسلطة الحكومة وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال

إسقاط أو إهانة العلم الوطني حبس سنة و غرامة 3000 ريال

ثقافة وفنون
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