نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد،بن عبد العزيز احد احفاد الملك المؤسس عبد العزيز صورة تضمنت تواقيع 7 ملوك تناوبوا على العرش في المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ”يوم التأسيس”
وتظهر في الصورة المنشورة على صفحة الأمير في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تواقيع كل من الملك عبد العزيز، والملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله، والملك الحالي سلمان.
وأرفق الأمير عبد الرحمن التواقيع بأبيات شعرية جاء فيها:
هالسبع توقيعات.. كم نوّرت ظلمات
كم أبعدت أزمات.. كم أمّنت روعات
كم فرّجت كرُبات.. كم كفكفت دمعات
كم أنكرت للذات.. كم أعطت وبْسْكات
ونالت القصيدة اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بلفتة الأمير السعودي إلى تأثير القرارات الملكية، ودورها في بناء الوطن.