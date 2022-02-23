أخبار > صفقة عسكرية للكويت مقابل مليار دولار
23/02/2022   9:57 ص

صفقة عسكرية للكويت مقابل مليار دولار

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(رويترز) – ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة عسكرية محتملة لحكومة الكويت لتصميم وإنشاء مجمع لمقر وزارة الدفاع الكويتية وما يتعلق به من عتاد مقابل تكلفة تبلغ مليار دولار.

وأبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون الكونجرس بالصفقة المحتملة يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع إن تنفيذ الصفقة المقترحة سيتطلب إرسال ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية أو متعاقدين أمريكيين إلى الكويت لمدة تصل إلى سبع سنوات من أجل إدارة الإنشاءات والإشراف عليها.

وأضافت أنه لم يتم تحديد متعاقد رئيسي لهذه العملية.

صفقة عسكرية للكويت مقابل مليار دولار

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