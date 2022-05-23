ثقافة وفنون > جامعة اليمامة تحتفل بالدكتور حمزة المزيني ومؤسسات حكومة واهلية
23/05/2022   5:18 م

جامعة اليمامة تحتفل بالدكتور حمزة المزيني ومؤسسات حكومة واهلية

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في احتفال بهيج في عاصمة الوطن الرياض جرت مراسم الاحتفال بجائزة الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي رحمه الله  في دورتها الاولى وسط حضور كبير من المثقفين والكتاب رجالا ونساءا

شملت الجائزة شخصية فكرية سامقة في الساحة الثقافية وهو الاستاذ الدكتور حمزة قبلان المزيني الذي فاز بجائزة غازي القصيبي المقدمة من جامعة اليمامة في مجال الادب من خلال كتابه واستقرت بها النوى الذي سطر فيه سيرته الذاتية بأسلوب قصصي روائي بديع

تحدث المزيني نيابة عن الفائزين شاكرا الجامعة ولجنة الجائزة مثنيا على غازي القصيبي وعلى الجهات الحكومية والاهلية التي فازت بالجائزة

تحدث الدكتور عبد الواحد الحميد رئيس اللجنة الإشراقية على كرسي غازي القصيبي . والقى خالد محمد الخضير رئيس مجلس الامناء في جامعة اليمامة نيابة عن والده راعي الجائزة المتكفل بها ، ارملة القصيبي سيجريد  ناب عنها ابنها فارس في القاء كلمة اسرة القصيبي التي قدمت من البحرين ، مقدرا للجامعة صنيعها في الاحتفاء بوالده

الدكتور عمر السيف امين عام الجائزة قدم عرضا مرئيا عن الفائزين

وختم الاحتفال بتسليم الجوائز للفائزين

فاز الامن العام بجائزة الضبط الامني خلال ازمة الجائحة وتسلمها نائب مدير الامن العام

فاز  فريق توكلنا الذي قدم وخدم كثيرا من  المتطلبات الواسعة للوقاية من الجائحة وبات نظاما عالميا

وفازت غوث وهي منظمة من منظمات المجتمع المدني اسهمت في التطوع في الانقاد

حضرت اسره الدكتور المزيني كل من زوجه الفاضلة وبناته الطبيبات وابنه الدكتور فارس وحفدة الدكتور حمزة

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جامعة اليمامة تحتفل بالدكتور حمزة المزيني ومؤسسات حكومة واهلية

ثقافة وفنون
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