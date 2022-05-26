بعد جولته الناجحة في المهرجانات السينمائية الدولية، ينطلق يوم غدٍ الخميس، أولى عروض الفيلم العربي (بنات عبد الرحمن) من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، وسبق للفيلم ان عرض مؤخراً في افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وفاز أيضاً بجائزة الجمهور ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، وكان “بنات عبد الرحمن” قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما شارك في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية.
وعلى الصعيدين المحلي والدولي، حصل الفيلم على عديد من الإشادات النقدية، فكتب الناقد جاي وايسبرج عبر موقع The Film Verdict “فيلم ممتع والسيناريو يزخر بالمشاهد الكوميدية”، وعبر موقع الوطن كتبت الناقدة علا الشافعي “من النادر في السينما العربية أن تجد فيلماً ليس مصرياً يفجر كل هذه الضحكات”، ووصفت نشرة مهرجان القاهرة الفيلم بالقصيدة الدافئة عن علاقة الشقيقات ببعضهن بما فيها من كل التعقيدات الحيوية.
“بنات عبد الرحمن” هم أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.
الفيلم يشهد عودة للفنانة فرح بسيسو بعد انقاطعها عن الدراما والسينما لأكثر من 10 سنوات والتي تقول عن مشاركتها في الفيلم انه ذو تركيبة خاصة يدخل في صميم الانسان.
ويقول ممدوح سالم، الرئيس التنفيذي لشركة رواد ميديا “حقق فيلم بنات عبد الرحمن تفاعلا جماهيريا عريضا اثناء عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
الميصدر جريدة الرياض