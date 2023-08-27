صنعاء 26 أغسطس 2023 (شينخوا) دعا اليمن اليوم (السبت) المجتمع الدولي لمساعدته بمواجهة التحديات والأعباء جراء تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الإفريقي، ووضع استراتيجية لتنظيم إعادة المهاجرين وإدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في “العاصمة المؤقتة” عدن، وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان البليسي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ((سبأ)) التي تديرها الحكومة.
ونقلت الوكالة عن عبدالملك قوله إن اليمن ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها والامكانيات المحدودة، لا زال يقوم بواجبه الانساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الإفريقي.
وأوضح عبد الملك أن بلاده تواجه تحديات تجاه المهاجرين الأفارقة، وأن الدور المطلوب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم الحكومة في هذا الجانب.
وخلال اللقاء “جرى مناقشة التعاون القائم بين الحكومة ومنظمة الهجرة الدولية بشأن قضايا الهجرة، والمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين إضافة الى النازحين، والاحتياجات والأولويات العاجلة في هذا الجانب”.
وأكد عبد الملك أهمية مساعدة المجتمع الدولي لليمن لمواجهة التحديات ومساندة جهوده لاستقبال اللاجئين والتعامل مع مشكلة النازحين، وشدد في الوقت ذاته على أهمية تضافر الجهود لتوفير مراكز الإيواء وتعزيز الخدمات للتعامل مع المهاجرين.
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى “الأعباء والتحديات التي يتحملها اليمن جراء زيادة أعداد المهاجرين بالإضافة الى مشاكل النزوح الداخلي مما يفاقم الحالة الإنسانية المتردية”.
وأكد “ضرورة عمل آلية واستراتيجية متكاملة للتنسيق والعمل مع منظمة الهجرة بما يتعلق بتنظيم إعادة المهاجرين وإدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر”.
من جهته، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية “سعي المنظمة لحشد تمويل أكبر لمساندة جهود اليمن لمواجهة أعباء اللاجئين والنازحين وتقديم كل العون والدعم للحكومة اليمنية في هذا المجال”، وفق ما أوردته وكالة ((سبأ)).
ويتدفق بشكل مستمر مهاجرون من القرن الإفريقي إلى سواحل اليمن، وعادة ما يصطدم الكثير من هؤلاء المهاجرين بالوضع المتردي في اليمن والذي يشهد نزاعا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ نحو تسعة أعوام.
وفي مطلع شهر يوليو الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 77 ألفا من المهاجرين إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري.
وتسبب النزاع في اليمن بـ”أسوأ أزمة انسانية في العالم” حيث يعد أكثر من 21 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة، بحسب تقديرات أممية.