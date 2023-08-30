علوم واختراعات > اتفاقية تعاون في مجال الأبحاث والابتكار وتعزيز دور التقنيات في خدمة ضيوف الرحمن
30/08/2023   11:35 ص

اتفاقية تعاون في مجال الأبحاث والابتكار وتعزيز دور التقنيات في خدمة ضيوف الرحمن

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المدينة المنورة 14 صفر 1445 هـ الموافق 30 أغسطس 2023 م واس
وقّعت شركة “وادي طيبة” التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة مذكرة تفاهم مع وزارة الحج والعمرة أمس, للتعاون في مجال الأبحاث والابتكار وتعزيز دور التقنيات الحديثة في أعمال الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن.
وشملت الاتفاقية مجالات الدراسات والبحوث التطويرية في مجال الذكاء الاصطناعي, ودعم الإبداع والابتكار وتسهيل تبادل المعرفة في قطاع الحج والعمرة, وتبادل البيانات والمعلومات لتسريع تبنّي التقنية في خدمة ضيوف الرحمن, وتدريب ورفع كفاءة منسوبي قطاع الحج والعمرة في مجال الذكاء الاصطناعي, إضافة إلى المشاركة في التحكيم والجلسات والورش الخاصة بالمسابقة السنوية “طيبة تبتكر”.
وتعمل “وادي طيبة” على دعم وتسريع تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال بناء قدرات وطنية بدرجة عالية من الكفاءة الهندسية والعلمية, وتعزيز الاستثمار في مجال الاقتصاد المعرفي.

اتفاقية تعاون في مجال الأبحاث والابتكار وتعزيز دور التقنيات في خدمة ضيوف الرحمن

علوم واختراعات
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