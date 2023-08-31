دبي 30 أغسطس 2023 (شينخوا) أعلنت اللجنة الأولمبية الإماراتية يوم الأربعاء عن تفاصيل مشاركة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية بـ140 رياضيا بواقع 102 رياضي و38 رياضية يشاركون في 20 لعبة فردية وجماعية هي الرماية، والفروسية، وألعاب القوى، والسباحة، والدراجات، والقوس والسهم، والجودو، والتايكواندو، والكاراتيه، والجوجيتسو، والمبارزة، والملاكمة، وكرة السلة، والرجبي، والشراع، والتجديف، والشطرنج، والجولف، والرياضات الإلكترونية، والترايثلون.
أعلن ذلك أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية في مؤتمر صحفي الأربعاء.
وأكد الطيب على أهمية الظهور المشرف وتحقيق النتائج التي تتناسب مع سمعة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحققت الإمارات على مدار مشاركاتها بنسخ دورة الألعاب الآسيوية 40 ميدالية ملونة بواقع 7 ذهبيات و16 فضية و17 ميدالية برونزية بداية من النسخة الثامنة في بانكوك عام 1978 وحتى النسخة الأخيرة التي أقيمت في اندونيسيا عام 2018 وحصدت الإمارات فيها 13 ميدالية والتي تعد الأفضل في المشاركات من حيث عدد الميداليات.