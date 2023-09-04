وكالة انباء الامارات
وصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض صباح اليوم الاثنين، بعد 6 شهور قضاها في الفضاء أجرى خلالها أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية.
وهبطت مركبة دراغون التي تقل طاقم مهمة “كرو-6” بمن فيهم النيادي اليوم الإثنين، على الأرض.
وتعد “كرو 6” أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.
ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات رسالة تهنئة إلى النيادي، ونشرت وكالة أنباء الإمارات “وام” رسالة كتب فيها رئيس الإمارات: “ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالمًا إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازًا إماراتيًا تاريخيًا، وساهمتم في خدمة العلم والبشرية، بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله”.